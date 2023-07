‘Échense un taco de ojo y ayuden a una yegua’... mexicana abre OnlyFans para rescatar caballos maltratados y abandonados (videos)

“Todos mis amigos me decían que estaba guapa y que ya siempre andas bien encuerada en Instagram. ‘Nada más súbele tantito y abre OnlyFans. La verdad pensé ‘Pues igual ya estoy ‘bien quemada’ (ríe) y en el peor de los casos, bajita la mano, cierro el OnlyFans y como si nada hubiera pasado”.

Fue así que hace un par de años Elena abrió su cuenta en la plataforma de contenido para adultos donde, según sus palabras, sube imágenes picantes con clase. Gracias a este contenido, la emprendedora gana más o menos 60 mil pesos al mes y cada peso que genera de OnlyFans se va a Cuacolandia.

“Mi familia me desheredó. Básicamente me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que ‘acabara haciendo esas cosa’. Mi mamá me bloqueó por ‘falta de autoestima y dignidad’. Perdí contacto con mi familia, pero tampoco es que me ayudarán antes de abrir el Only Fans”, menciona.