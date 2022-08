Eduardo Margolis, el personaje clave para entender el caso Cassez-Vallarta

La redada de la AFI en esta mañana en particular fue percibida con gran aprecio por los ciudadanos, ya que la policía rescató a tres personas: un hombre, un niño y su madre, y también aprehendió a los perpetradores, un hombre y una mujer. Estos dos no eran otros que Israel Vallarta y su novia, Florence Cassez, ciudadana francesa.

Florence seguía diciendo que era inocente y que no tenía idea de lo que estaba pasando, Israel admitió que había retenido a los tres rehenes pero por las palabras de otra persona. Como hubo una indignación pública masiva contra los dos acusados, porque los mexicanos estaban desesperados por poner fin a la preocupación por los secuestros en ese momento y estaban listos para cualquier pequeña victoria, Israel y Florence fueron encarcelados rápidamente antes de que se prepararan sus casos.

¿CÓMO SE INVOLUCRA EL NOMBRE DE EDUARDO MARGOLIS A ESTE CASO?

El hermano de Florence, Sebastien, conocía a Israel por su negocio, y los dos también tenían otro conocido a través de este mismo negocio suyo. Un hombre increíblemente poderoso llamado Eduardo Margolis era y sigue siendo una figura respetada en las comunidades judías de la Ciudad de México que a menudo proporcionaba dinero de rescate a las familias judías cuando sus familiares eran secuestrados.

Sin embargo, con presuntos vínculos con el Mossad y una actitud de tolerancia hacia la no oposición, Margolis estaba definitivamente ligado a muchas actividades ilegales. En el frente, el hombre era un rico hombre de negocios con una compañía de vehículos blindados con clientes de alto rango que incluían funcionarios del gobierno. Para iniciar un negocio, Sebastien había pedido la inversión de Margolis, a lo que el hombre accedió de inmediato, ya que era una empresa rentable.

Margolis no le pagó a Sebastien lo que le correspondía durante un largo período, y este último estaba enojado por eso. Ahora le dijo a Margolis que quería dejar el negocio y que quería todo el dinero que se suponía que debía recibir, pero al hombre en realidad no le importaba. Sebastien discutió este problema con Israel, que ahora era su cuñado (no formalmente, ya que Florence e Israel no se casaron), e Israel sugirió que tomaran alguna medida contra la pareja.

Algunos de los autos de Margolis estaban con Sebastien en ese momento, y se negó a devolverlos hasta que se le pagara lo que le correspondía. Con la ayuda de Israel, escondió los autos en un lugar que solo ellos conocían, y esto enfureció enormemente a la peligrosa Margolis. Amenazó con matar a la familia de Sebastien, y cuando todo cayó en saco roto, decidió actuar por su cuenta.

Debido a sus poderes influyentes y también a sus negocios, Margolis se puso en contacto con el jefe de la AFI, Genaro, y los llevó a Israel y Florence.

La intención de Margolis era presionar a Sebastien haciendo arrestar a su familia, pero él mismo no se dio cuenta de hasta dónde llegaría el asunto.

La AFI había estado buscando desesperadamente una forma de limpiar su imagen pública y ganarse el respeto de las masas. Un tiempo antes, un caso criminal había sacudido a México en el que el líder de una banda criminal había interrogado y asesinado a miembros de su pandilla rival en cámara, y el video mostraba claramente que algunos miembros de la AFI habían estado involucrados en la entrega de los pandilleros a su líder rival.

Esto, y la ineficacia general de la policía para controlar la terrible tasa de delincuencia en el país, había empañado la imagen de la AFI a los ojos del público, y Genaro haría todo lo posible para limpiar esto.

Lo anterior es descrito por muchos de los involucrados en el asunto en la serie documental de Netflix: ‘El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal’

