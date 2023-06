Ejecución extrajudicial en Tamaulipas... FGR investiga el asesinato de cinco presuntos sicarios en Nuevo Laredo (Video)

En un comunicado, aseguró que no habrá impunidad en este caso ni solapará a ningún elemento del Ejército que haya cometido una falta o delito.

Sin embargo, indicó que el material videográfico está “editado”, aunque no ofrece más detalles.

“Respecto a los hechos mostrados en un video difundido en diversos medios de comunicación el 6 de junio de 2023, la Sedena informa que, en virtud de encontrarse involucradas personas civiles, la FGR es la facultada para investigarlos; en ese sentido, esta dependencia se encuentra cooperando con la citada autoridad a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes”, explicó la dependencia.

La Sedena añadió que de manera paralela a la investigación civil, la Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) inició una investigación para esclarecer cualquier tipo de conducta delictiva en la que pudieran haber incurrido los militares mexicanos.

“La FGJM en el ámbito de su competencia, desde el momento en que se dio a conocer este material videográfico editado, inició de oficio una investigación de los hechos para deslindar las responsabilidades derivadas de la legislación militar”, puntualizó la Secretaría de la Defensa.

En este marco, la Sedena se comprometió con la sociedad a que “no habrá impunidad en el desempeño del personal militar, ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de derecho”.

Por último, la dependencia reiteró que sus elementos están obligados a actuar respeto de los derechos humanos y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en todas sus misiones.

El Hecho

De acuerdo a lo que se puede ver en el material captado por una cámara de seguridad, cinco civiles son maltratados por elementos militares, quienes además presuntamente los habrían asesinado.

“La secuencia, recogida el 18 de mayo, muestra cómo los militares sacan a los civiles de una camioneta. Algunos de los civiles portan armas. Los soldados les desarman, los patean y luego los colocan junto a un muro. Minutos más tarde, en un momento un tanto extraño, los militares parecen refugiarse de algo y, mientras, disparan contra los civiles. Todos mueren en el acto menos uno, que fallece después en el hospital”, dio a conocer el periódico El País en su edición digital.

En este material se puede apreciar que además del presunto crimen, los elementos castrenses alteran el lugar de los hechos, ya que un militar agarra armas largas con una bolsa roja para evitar tocarlas con las manos y dejar huellas, y las coloca junto a los cadáveres.

Más adelante, otro soldado se percata que uno de los cadáveres aún lleva esposas, las cuales ellos les habrían puesto.

El oficial a cargo del convoy militar, el teniente de infantería José Luis N, firma el relato de lo ocurrido ante la Fiscalía General de la República, a cargo de las investigaciones.

“En el informe, del que este diario tiene copia, el teniente señala que él y sus hombres estaban desarmando a los civiles, cuando compañeros de estos les atacaron a balazos, ‘en un intento de rescatar a su personal’. Según el oficial, los militares contestaron. Entre tanto, los civiles detenidos trataban de recuperar sus armas, según esta versión. Acabados los balazos, los militares se dieron cuenta de que cuatro de los cinco estaban muertos y uno más en ‘estado crítico’, producto del fuego cruzado”, da a conocer El País.

Sin embargo, el mismo diario sostiene que la versión del teniente contrasta con el video, pues en las imágenes no se ve ninguna otra camioneta civil cerca de donde están ellos, ni nadie que no sea militar disparando. Se observa cómo los militares tratan de refugiarse, pero no se alcanza a apreciar si les llegan disparos.

Este hecho contrasta con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que en su sexenio ya no se cometen asesinatos a manos de las fuerzas armadas.