Exhiben en video presunta ejecución extrajudicial del Ejército en Tamaulipas

“En el informe, del que este diario tiene copia, el teniente señala que él y sus hombres estaban desarmando a los civiles, cuando compañeros de estos les atacaron a balazos, ‘en un intento de rescatar a su personal’. Según el oficial, los militares contestaron. Entre tanto, los civiles detenidos trataban de recuperar sus armas, según esta versión. Acabados los balazos, los militares se dieron cuenta de que cuatro de los cinco estaban muertos y uno más en ‘estado crítico’, producto del fuego cruzado”, da a conocer El País.

Sin embargo, el mismo diario sostiene que la versión del teniente contrasta con el video, pues en las imágenes no se ve ninguna otra camioneta civil cerca de donde están ellos, ni nadie que no sea militar disparando. Se observa cómo los militares tratan de refugiarse, pero no se alcanza a apreciar si les llegan disparos.

Este hecho contrasta con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que en su sexenio ya no se cometen asesinatos a manos de las fuerzas armadas. Con información de El País