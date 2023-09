El as “fosfo, fosfo” de Movimiento Ciudadano: ¿Mariana Rodríguez contra Xóchitl y Claudia?

Samuel García, actual Gobernador de Nuevo León e integrante de Movimiento Ciudadano, habría propuesto a su esposa Mariana Rodríguez como candidata a la presidencia, siendo una propuesta joven, disruptiva y una tercera opción femenina para el electorado mexicano.

Lo anterior lo dio a conocer Salvador García Soto en su columna “Serpientes y Escaleras”. De acuerdo a sus fuentes, la propuesta ocurrió durante una reciente reunión del partido. “Hasta donde informaron las fuentes, la propuesta de Samuel García fue escuchada por Dante Delgado y la cúpula emecista, que ofrecieron valorarla y analizarla, aunque no le dieron aún una respuesta a su planteamiento”, compartió en su columna titulada “Samuel propone a su esposa Mariana para el 2024”.

MOVIMIENTO CIUDADANO RUMBO AL 2024

El 18 de septiembre, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, compartió un análisis de encuestas y publicaciones de medios de comunicación: La historia y las encuestas nos están dando la razón. La mayoría de las y los mexicanos no quieren que hagamos alianza con la vieja política.



Días antes, en entrevista con el mismo columnista, Delgado reiteró el enfoque de las candidaturas y el partido. Mediante estudios de opinión y consultas tanto cualitativas como cuantitativas a 57 grupos de enfoque en 19 estados de México, Movimiento Ciudadano confirmó que la ciudadanía está ávida de un ejercicio disruptivo, moderno, cercano a las nuevas generaciones, innovador, que permita dar salida a los temas en los que los partidos tradicionales ya le fallaron al país.

Producto del análisis anterior, Dante Delgado destacó la presencia de personajes disruptivos dentro del Movimiento, como lo ha sido Samuel García, y reconoció el poder de su esposa: “Mariana Rodríguez tiene una aceptación muy alta... Lo que está fuera de duda es que es una de las personas que tiene mayor presencia”, declaró en la entrevista.