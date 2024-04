‘El Chapo’ no podrá recibir visitas ni llamadas de Emma Coronel y sus hijas

El juez Brian Cogan negó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera el recibir visitas y llamadas de su esposa, Emma Coronel, e hijas; esto de acuerdo con registros judiciales del capo del Cártel de Sinaloa.

“Tras su condena, el Buró de Prisiones se volvió el único responsable por sus condiciones de confinamiento, y esta Corte no tiene poder para alterar las condiciones que el Buró de Prisiones ha impuesto. Por lo tanto, su petición debe ser negada sin prejuicio para que pueda buscar la modificación de sus condiciones de confinamiento con el Buró de Prisiones”, se lee en la decisión del juez Cogan.

Cabe destacar que el pasado marzo, Guzmán Lorea envió una carta al juez en la que realizó una petición al argumentar que sus hijas sólo pueden visitarlo cuando tienen vacaciones, ya que ellas se encuentran estudiando en México. Así como indicó que su esposa se encuentra en California, Estados Unidos, y puede ir a verlo de manera regular, por el hecho de que miembros de su familia no pueden acudir a visitarlo porque no tienen visa para viajar a Estados Unidos.

“Mi esposa está en California y puede visitarme de forma regular, ya que el resto de mi familia cercana como mis hermanas no me pueden visitar porque no tienen visa para viajar a EU. La única persona en mi familia que puede visitarme es mi esposa, por supuesto, si lo autoriza”, se lee en la carta en poder de diversos medios de comunicación, como Milenio.

En mayo de 2023, “El Chapo” Guzmán señaló que se le restringieron las dos llamadas de 15 minutos al mes que el juez le había autorizado. Acusó que le detuvieron el permiso después de presentar una moción en la que “expuse la ineficiencia de los abogados que no combatieron las anomalías de los fiscales durante todo el proceso”.

“Hasta el día de hoy no me han dicho si ya no me darán llamadas con mis hijas (...) pido su intervención, ya que es una discriminación sin precedentes en mi contra”, añadió el hoy encarcelado en su misiva.

Sin embargo, fue hasta el 10 de abril que se publicó la notificación que el juez negó.

Además, en diciembre de 2023, el juez también negó anular la condena perpetua que mantiene a “El Chapo” Guzmán en prisión por los delitos de conspiración en el tráfico de drogas, lavado de dinero y uso ilegal de armas de fuego. Por lo que continuará en su cadena perpetua más 30 años por ser identificado como el líder principal del Cártel de Sinaloa.