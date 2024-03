‘Sí sabía quién era él’... Valeria Rubí ‘La Gringüita’, novia menor de edad de ‘El Chapo’ Guzmán, cuenta como lo conoció y los 2 años que vivió con el capo (video)

“En una reunión de ahí, en una fiesta, íbamos a Culiacán, todos los diciembres y nos invitaron, a mí unas primas a una reunión, cerca y fuimos, y cuando llegamos, pues el señor me vio y ya, pues viví con él dos años, así tal cual, me dijo que ya, que me iba a ir con él, entonces obviamente como tal persona, ya no podía, nadie podía decirle que no, pero él muy educado y todo”, argumentó ‘La Gringüita’, examante de ‘El Chapo’.

‘La Gringüita’ afirmó que fueron dos años en los que estuvo como una de las amantes de Guzmán Loera, por lo que se vino a vivir de Los Ángeles, en Estados Unidos, hasta Culiacán, donde tenía una casa para ella sola, no estudiaba, ni trabajaba.

La forma en la que fue abordada por ‘El Señor de la Montaña’ fue muy natural, pues ella quedó cautivada con su romanticismo, además del respeto con el que se le acercó, por lo que asegura que no pudo negarse.

VALERIA ESTABA ‘QUEDANDO’ CON UN SOBRINO DE ‘EL CHAPO’

La mujer le comentó a Gusgri que ella sí conocía a Guzmán Loera, debido a que estaba quedando con uno de los sobrinos del capo, sin embargo, no dio más datos, pero al verla en la fiesta se presentó y decidió hacerla una de sus mujeres durante dos años, donde ella asegura que fueron los mejores de su vida.

Rubí agregó que ella no busca a ofender a las otras mujeres con las que estaba Guzmán, pues para esas fechas acababa de casarse con Emma Coronel Aispuro, su actual esposa.

“Yo sabía de él, porque un sobrino de él, estaba quedando tipo conmigo, pero nada más, cuando ya me lleva, estoy con él, pues duré con él dos años en una relación, es mi pasado y sin ofender a las personas con la que él estuvo o estaba en ese momento, porque yo no tengo problemas con nadie”, dijo Valeria Rubí a Gusgri.

‘EL CHAPO’ GUZMÁN HABRÍA IMPEDIDO UN INTENTO DE ESCAPE DE ‘LA GRINGÜITA’

Valeria Rubí Quiroz recordó la vez que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán no le permitió viajar hacia Tijuana con la intención de cruzar a Estados Unidos, esto luego de que se encontraba arriba de un avión comercial y fue bajada por un grupo de militares.

Quiroz aseguró que en esa ocasión fue su madre a Culiacán a visitarla, por lo que se le hizo fácil irse con ella a Tijuana para ver a su familia, pero para su sorpresa, se quedó en el intento, pues no la dejaron salir de la capital sinaloense.

Posteriormente, supo que se trataba de él, pues se lo preguntó le dijo que no tenía permiso de salir de la ciudad, por lo que continuó de esa manera por más de dos años, donde siempre la llenaba de lujos y tenía una casa para ella sola y de vez en cuando la llamaba para ir a la sierra, donde estaba su escondite.

“Hubo una vez que fue mi mamá a visitarme, y nos íbamos a venir a Los Ángeles, no sé como, no tengo ni idea, nosotros compramos un vuelo para Tijuana, cuando estamos en el avión, nos bajan, nos bajan del avión y nos dicen ‘Valeria Rubí Quiroz’, y que no y nos bajan, entonces ya cuando nos bajan del avión... Eran como ‘guachos’, soldados, y ya después era él, que no, no podía viajar, pues, así pasó un tiempo”, dijo Valeria a Jonathan en la entrevista compartida en la plataforma, YouTube.

Rubí afirma que ella tenía el deseo de llevar una vida normal, por lo que deseaba regresar a Estados Unidos para continuar con sus estudios, pues durante su estancia en Culiacán no le permitía realizar ninguna actividad, pues la apoyaba con los gastos diarios.

Cabe mencionar que los narcotraficantes siempre se han caracterizado por ser posesivos y Guzmán Loera no fue la excepción.

LOS APODOS ENTRE ‘EL CHAPO’ Y VALERIA RUBÍ

‘La Gringüita’ en la entrevista con el youtuber dijo que ‘El Chapo’ Guzmán siempre fue una persona respetuosa, la cual siempre se refería a ella como ‘Mi Mosura’, mientras que ella le decía ‘Mi King’, al ser un juego de palabras entre rey y las últimas cuatro letras de su nombre.

“‘Mi Mosura’, hermosura y yo le decía a él, ‘Mi King’, por ‘King’ (rey) en inglés o Joaquín, ‘King King’, lo veía en la sierra, cambiábamos, pero para llegar a él, siempre era por rutas, teníamos que llegar por avioneta, cuatrimoto y así, pero era sierra”, narró la joven a Jonathan Jovan.