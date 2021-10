‘El chiste se cuenta solo’... Denise Dresser critica a la 4T en polémico video de Félix Salgado

Tras darse a conocer un polémico video donde el morenista Félix Salgado Macedonio jalonea a su hija y gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la académica Denise Dresser publicó un Tuit donde critica a la 4T.

‘Respeten a Evelyn Salgado por sus propios méritos, no por ser hija de Salgado Macedonio, acusado de violación/acoso. Muestren sororidad. No sean misóginas. No se presten al golpeteo político. No sean feministas conservadoras. El chiste se cuenta solo’, publicó la académica del ITAM acompañada del video.