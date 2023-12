El enigma Maussan: La polémica entrevista donde asegura haber escuchado la voz enfadada de la Virgen de Guadalupe

Contrario a su estado inicial de incredulidad, Maussan sostiene que este encuentro lo convirtió en un creyente firme de la presencia divina en la imagen del ayate de la Virgen de Guadalupe. “Después de ese evento no me cabe duda, Adela, y no me importa lo que tú creas, lo que crea el otro, que en esa imagen hay una presencia viva”, afirmó el periodista durante la entrevista.

