‘Que se vaya con sus OVNIs’... Diputada del PRI corre a Jaime Maussan de San Lázaro (video)

La prioridad para la Cámara de Diputados debe ser la aprobación de fondos para la reconstrucción de Acapulco, y no la presentación de las tonterías de Jaime Maussan, señaló la diputada.

“Vemos a Jaime Maussan, aquí en la Cámara de Diputados. Señor, estamos discutiendo el presupuesto, no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Ésta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto. No le han dado ni un peso a Acapulco, y usted de aquí de visita. No queremos a Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. Fuera Jaime Maussan sus mentiras, hay prioridades en Cámara de Diputados, que es el presupuesto para Acapulco”, señaló.

La legisladora lamentó que los legisladores de Morena realicen ese tipo de foros, en lugar de buscar cómo etiquetar fondos para los damnificados de Acapulco, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La diputada López dijo que es una vergüenza que el investigador Maussan haya acudido a la Cámara de Diputados, para presentar “tonterías”, en medio de una discusión presupuestal importante para el país.

“A mí sí me parece terrible que Jaime Maussan venga cuando estamos discutiendo el presupuesto. Aquí estamos para otras cosas, que se vaya con sus OVNIs y sus creencias a otro lado. A mí me parece una vergüenza que en un día tan importante, como es la discusión del presupuesto, este señor venga aquí con sus tonterías”, dijo.

CUERPOS NO HUMANOS PRESENTADOS POR MAUSSAN SON REALES: ESPECIALISTAS

Este 7 de noviembre, Jaime Maussan presentó la segunda audiencia para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en la Cámara de Diputados, donde se expusieron argumentos para acreditar la vida “no humana”.

Los especialistas confirmaron la veracidad de los seres no humanos presentados por el periodista, además, explicaron que “los cuerpos son reales”, y que pertenecen a tres especies diferentes, además indicaron que su ADN es híbrido, por lo que probablemente sean descendientes del ser humano.

Incluso, como si fuera el guion de alguna película sobre viajes en el tiempo, se presume que los cuerpos no humanos presentados no pertenecen al pasado ni al presente, sino que vienen del futuro provenientes de una devolución de la humanidad como la conocemos actualmente.

¿QUIÉN ES JAIME MAUSSAN?

La carrera de Jaime Maussan inició en el periodismo convencional. Sin embargo, rápidamente, mostró su interés por lo paranormal. A lo largo de su oficio, el mexicano se ha dedicado al estudio de todo lo relacionado con alienígenas y lo inexplicable, así como promover eventos sobre estos temas.

Uno de sus momentos más recordados fue durante la década de 1990. Maussan tuvo un importante papel en la difusión de los conocidos como “Avistamientos de OVNIs en México”. Presentó numerosos documentos de objetos voladores no identificados en los cielos de su país, lo que generó mucha atención y controversia.

A lo largo de los años, sus programas de TV como ‘Tercer milenio’ y ‘Los grandes misterios del tercer milenio’ se convirtieron en espacios de alto interés para los interesados en lo paranormal. En la actualidad, Jaime Maussan sigue afirmando que estos fenómenos son reales y planea continuar con las investigaciones.