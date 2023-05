En la misma mesa, presidencia ofreció una silla para el cuestionado senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien ha estado al frente del sindicato minero desde hace más de 20 años.

El presidente, incluso, le dedicó unas palabras: “Ahora las cosas son distintas, el gobierno actúa como independencia, como verdadero juez y no está solo al servicio de empresarios o de banqueros.”

“Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, ahora es Luisa María (Alcalde), que no es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón, ya eso no pasa ni volverá a pasar”.

Los aplausos llegaron desde las mesas colocadas para la ocasión, en el salón Tesorería, donde también estuvieron presentes dirigentes sindicales que han estado involucrados en diversos escándalos, como Pedro Haces Barba, líder de la CATEM; Ricardo Aldana, del Sindicato de Pemex, y hasta Víctor Flores, quien se ostenta como líder del sindicato ferrocarrilero desde hace 28 años.

Frente a todos ellos, el presidente no solo agradeció, sino que ofreció su mano para trabajar de manera conjunta.

“Amigas, amigos, solo me resta agradecerles porque he contado con la comprensión y el apoyo de ustedes, independientemente de las banderías partidistas, siempre he tenido el apoyo de ustedes en el tiempo que llevo gobernando al país.”