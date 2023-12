¿’El Mencho’ está enfermo?... esta es la enfermedad incurable que ataca al líder del CJNG

De acuerdo con autoridades federales, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se encuentra delicado de salud, ya que padece insuficiencia renal y debe ser sometido a diálisis.

Nacido en Aguililla, Michoacán, el 17 de julio de 1966, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, es de los pocos narcotraficantes de la “vieja guardia” que sigue en libertad y mantiene su jerarquía como líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, una enfermedad podría acelerar su relevo como máxima autoridad del grupo criminal.

Según información oficial de inteligencia a la que tuvo acceso El Universal, en la comunidad de El Alcíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, el gabinete de seguridad federal identificó un hospital que el “El Mencho”, mandó construir para atenderse de los males que le afectan.

Agregó que desde el año pasado se tuvo conocimiento de que el líder de 54 años se atiende en un nosocomio que se ubica a no más de 50 kilómetros del ya referido ayuntamiento y el cual tiene una fachada blanca que brinda servicio a su círculo de seguridad y a los habitantes de esa localidad.

También indica que El Alcíhuatl es un poblado que cuenta con alrededor de 200 habitantes, quienes se dedican a la agricultura y a la ganadería. Además de ser uno de los muchos escondites que tiene Oseguera Cervantes.

Pese a que el padecimiento que aqueja a ‘El Mencho’ se dio a conocer desde tiempo antes, se agudizó en 2022. Por tal motivo, se presume que el narcotraficante tendría sus días contados.

¿’QUÉ ES LA INSUFICIENCIA RENAL?

También conocida como enfermedad crónica renal de riñón, se caracteriza, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por una perdida gradual de la función renal, es decir cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar desechos sanguíneos.

Los síntomas de insuficiencia renal son la hinchazón de piernas, pies o tobillos, cansancio durante el día y problemas para dormir en la noche, poca producción de orina, así como dolor y rigidez en las articulaciones, entre otros enlistados por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que se trata de una enfermedad que no tiene cura, aunque sí puede ser tratada y controlada para que los síntomas sean reducidos. Con el objetivo de reemplazar la función renal el NIDDK identifica tres posibles tratamientos:

• Hemodiálisis, la cual consiste en la filtración de toxinas y agua en la sangre y que “no es una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y viva más tiempo”.

• Diálisis peritoneal, implica el revestimiento del vientre o el abdomen con el objetivo de que la persona puede filtrar la sangre dentro de su organismo. Para este proceso al paciente se le coloca un catéter en el abdomen.

• Trasplante de riñón, consiste en que el paciente reciba un riñón sano el cual puede ser recibido de una persona que recientemente haya fallecido o incluso de una persona todavía viva. Tras el trasplante la persona deberá tomar medicamentos con el objetivo de que su cuerpo no rechace el nuevo riñón.

Al ser una condición que no se cura y que requiere de cuidados para que no se agudice no sorprenden entonces los reportes de un hospital que habría sido construido por órdenes de El Mencho en Jalisco, una zona donde el cártel de las cuatro letras tiene una fuerte presencia.

Y es que según los expertos en medicina, las personas que sufren de insuficiencia renal deberán estar en contacto con un nefrólogo, un enfermero y hasta una persona dedicada a identificar que es lo que puede o no puede comer.

Los problemas derivados de la insuficiencia renal pueden ser varios y entre ellos se encuentra la anemia, presión arterial alta y enfermedades cardiacas, entre otras enlistadas por el NIDDK, el cual pertenece a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.