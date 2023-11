‘El PAN que nos convocó ya no existe’, Javier Corral renuncia a Accion Nacional

Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, dejó las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

Este jueves, a través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, Corral Jurado detalló que la mañana de este 9 de noviembre realizó el trámite formal de su renuncia al partido.

En su mensaje, que acompaña con el documento dirigido a Marko Cortés, presidente del CEN del PAN, explica que “en los hechos estaba separado de la vida partidista desde hace casi tres años”.

“Envío a tod@s mis compañer@s de muchos años, mi agradecimiento por siempre”, escribió Corral.

La misiva compartida por el exgobernador presenta el sello de “Recibido” y en ella explica que su decisión de separarse del partido es una decisión que tomó desde hace un año.

“La decisión que hoy formalizó ha sido fruto de un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido tomar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua”.

Corral Jurado explica que seguirá participando en la vida política y militando en el interés público, pero sin pertenencia partidista alguna.

Javier Corral Jurado se inscribió al PAN en agosto de 1982, a los 16 años de edad. Desde entonces militó el partido.

En su carta, el político señala que una de las razones por la que ha decidido alejarse del partido es que su actual fisonomía y actuar es “irreconocible”, por lo que declaró que de continuar en el PAN sería como “ser cómplice de su degradación”.

“El PAN que nos convocó ya no existe, es solo un recuerdo, una entelequia”, escribió.