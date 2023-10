Xóchitl se estanca rumbo al 2024 por falta de estrategia; evidencia Riva Palacio errores

El periodista observa que hasta el momento el discurso de Xóchitl no ha evolucionado a uno con “sustancia” , que deje atrás los “chistoretes y las obscenidades”.

De acuerdo con Riva Palacio, ambas aspirantes a presidenta de la República registraron un estancamiento en los meses de agosto y septiembre “lo que se entendería en Sheinbaum, que en su larga precampaña haya alcanzado su techo, pero no en Gálvez, cuyo potencial de crecimiento debería ser superior”.

¿CUÁLES SON LOS ERRORES COMETIDOS POR GÁLVEZ?

De acuerdo con Raymundo Riva Palacio hay cuatro aspectos en los que Xóchitl Gálvez y su equipo se han equivocado: a) giras que no tienen sentido, b) discurso con críticas a sus aliados, c) no aceptar invitaciones en medios electrónicos y d) desestimar encuestas.

El analista advierte que la virtual candidata de la oposición está “desperdiciando energía y recursos” en plazas, como Tabasco y Baja California, donde “no importa lo que haga, no le dará la vuelta a las preferencias del electorado, volcadas por Morena”.

En el caso del discurso, la senadora del PAN ha hecho críticas a varios de sus aliados del Frente Amplio “que transmite la idea de que los partidos de la coalición, incluido el suyo, el PAN, la dejaron sola en la contienda”.

Uno de esos personajes es el expresidente Vicente Fox, quien le ha manifestado su apoyo para la contienda del 2024, pero de quien ella se ha deslindado, como cuando a principios de septiembre, en una entrevista televisiva, Gálvez aseveró que aunque gana la contienda no le regresará la pensión y pidió que le quitaran Twitter (ahora X).

El tercer error de la oposición observado por Riva Palacio es que no se ha percatado que, por razones de tiempo, la campaña “no es de tierra, sino de aire”, motivo por el que ha rechazado invitaciones a medios electrónicos y, en cambio, privilegiado giras.

El analista considera es a través de la radio y televisión donde Xóchitl Gálvez podrá alcanzar “viabilidad, proyección y mayor reconocimiento”.

Y finalmente, minimizar los resultados de las encuestas, como esta última de Buendía & Márquez, la cual la senadora descalificó al señalar que se trata de propaganda pagada.

Al respecto, Riva Palacio añade que “desestimar la encuesta no debería llevarlos a descuidar la información que contiene”, pues advierte que la estrategia de Delfina Gómez en el Estado de México fue precisamente crear la percepción de que la elección ya estaba resuelta “para provocar desánimo, alejar simpatizantes e inhibir el voto”.