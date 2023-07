‘El perreo se apoderó de mí’... joven mujer baja ‘hasta el subsuelo’ y sufre fuerte lesión; se vuelve viral en TikTok (video)

Arahua, nombre de la chica, se descuartizó y se mandó un paso de ‘tweerk’ en medio de la pista de baile donde varias personas la estaba rodeando. Lo que no midió la chica fue consecuencia de exagerar sus pasos y sobre todo no calentar para realizar ese baile.

“Todo estaba bien hasta que el perreo se apoderó de mí. Decidí dejarlo todo en el subsuelo, pero unos cinco minutos después me empecé a marear. De la nada me dio un verg* de frío y empecé a sentir el dolor”, continuó.

Minutos después de que dejó la pista de baile, los estragos le comenzaron a pasar factura y se empezó a sentir mareada. “Me está doliendo durísimo mi pierna”, señaló.

La sensación era insoportable, por lo que la joven decidió pedir un taxi, debido a que su pierna cada vez la hacía sentir incómoda. Cuando ya estuvo en el vehículo rumbo a su casa, Arahua señaló que el conductor era un joven amable que se bajó para comprarle medicina en la farmacia.

“Me está doliendo durísimo mi pierna, me estoy muriendo del dolor, así que el chico del Uber muy amablemente se bajó a la farmacia. De verdad no saben lo que estoy sufriendo”, contó en un video que grabó desde el carro.

Arehua no especificó qué medicamento compró para contrarrestar el intenso dolor que estaba sintiendo, pero agregó otro video donde contó que aparentemente su lesión era más grave de lo que pensaba: “Adivinen quien se acaba de esguinzar toda la pierna y no la puede ni put*s mover por estarse luciendo, a la verg*”.

Ya en cama informó que se lastimó en la parte posterior de su pierna derecha, pero afortunadamente no sufrió una fractura. Y es que su split sin calentamiento terminó en un gran moretón por desgarre.

“Como me lastimé, ahora no puedo ir al gimnasio”, diciendo al finalizar el clip, donde mostró un enorme moretón como consecuencia el tremendo ‘perreo’ que le produjo la lesión.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios de la plataforma simpatizaron con Arehua, incluso aseguraron que han pasado por situaciones similares todo por bailar reggaetón.

“Desgarre, por no calentar”. “Perreo intenso”. “Hermana, a mí me pasó lo mismo, me esguince la entre pierna por andar haciendo esos movimientos que ni yo sabia que podía hacer”. “Lo dejaste todo en la pista hermana”. “Ando igual pero yo fueron los 2 tobillos”. “Eres una guerrera”. “Depsues de los 30 ya no se puede”, fueron algunas reacciones en TikTok.