El plan C de AMLO... ‘Ni un voto a los conservadores, sí a la 4T’, llama desde la Mañanera (video)

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió; se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula”, expuso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Plan C de Morena para controlar el INE?, cuatro de las finalistas están vinculadas al gobierno

López Obrador señaló que este hecho no es un asunto jurídico sino político que busaca evitar que los funcionarios del INE ganen más que el presidente.

“No es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE”, dijo.

AMLO acusó que los propios ministros de la Corte violan la Constitución porque ganan más que el presidente y dijo pese al freno del Plan B existe un Plan C que se llevaría a cabo.

“Hay un Plan C, no estén pensando que ya se terminó todo. ¡Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores!, tal como sucedió en el 2018.”, señaló.

AMLO defiende incorporación de palabras como “dijistes” en libros de texto gratuitos

AMLO defendió que la SEP haya incorporado palabras como “dijistes” e “hicistes” en los nuevos libros de textos gratuitos para educación básica en México.

Señaló que es parte del “habla de los pueblos” y dijo que lo que quieren sus adversarios al oponerse a la incorporación de estas variantes es que la población hable con “tecnicismos”.

“Ahora hay una nueva polémica por los nuevos libros de texto, porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos. Quieren que todos hablemos físico, con tecnicismos. México es un mosaico cultural y la lengua tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas”.