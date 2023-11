El sentimiento ‘Anti K’, el desgaste del peronismo y otras claves en la victoria de Javier Milei en Argentina

“¿Por qué más ganaría un presidente que se muestra como improvisado e inestable que grita, que es violenta y no un hombre más serio como Sergio Maza, un profesional de la política? La derecha insipiente con rasgos violentos y autoritarios”, señala.

LAS CLAVES DE LA ELECCIÓN

A través de sus redes sociales el académico, docente, politólogo e investigador argentino, Mario Riorda, compartió un hilo en el que explica los puntos más determinantes de la elección que vivió Argentina este 19 de noviembre.

1. La Argentina entra en un proceso serio de “reseteo”, cargado de incertidumbre, claro está.

2. La ira fue más grande que el miedo en este proceso electoral.

3. El malestar se hizo notar: en contra del rumbo del país, desde el dolor de las estrategias de micro ajuste de cada ciudadano frente a la inflación, desde el hartazgo con el sistema político.

4. No hubo fraude electoral en Argentina. Una noticia importante. Sí hubo mañas, picardías, irregularidades particulares, pero fraude orquestado no.

5. El voto en blanco no fue protagonista.

6. Las expectativas con el ganador, Milei, son gigantes. Máxime porque no se terminó de saber claramente qué es que lo quiere hacer y qué es lo que puede hacer.

7. Los debates tienen incidencia discretísima. No digo nula, pero discretísima. Una vez más se demostró.

8. Los apoyos corporativos (partidos, organizaciones, y medios) tienen incidencia discretísima. No digo nula, pero discretísima. Los apoyos para el oficialismo rindieron poco electoralmente.

9. Hubo un voto de sentimiento ideológico, muy contra identitario (anti K), muy corrido hacia la derecha. Sin embargo, en el enojo, mucho votante de Milei no sabe bien qué tipo de políticas votó.

10. También tuvo vigencia el voto económico en contra de la situación actual.

11. Se confirmó un verdadero rompimiento del sistema de partidos que ya estaba literalmente roto desde las elecciones provinciales. Ahora comienza una nueva etapa en la representación.

12. Se confirmó el quiebre de que el peronismo ya no es más el garante de gobernabilidad en la opinión pública (un bombero de las crisis). De hecho, mucho del voto de su candidato fue un voto de defensa a derechos y a la democracia, más que un voto peronista.

13. El peronismo entra boxes. Como mínimo, deberá discutir lo que representa y el estilo de sus liderazgos. No logró alianzas explícitas con otras fuerzas en esta campaña.

14. Massa fue mejor candidato que funcionario.

15. Macri, siendo la peor imagen política del país antes de la elección, resultó un claro ganador con su apuesta por Milei.

16. La estrategia oficialista fue multietápica, buena, pero no entendió a la franja central del país (y no es la primera vez que pasa en el oficialismo peronista). Igual, la ambición de Massa no contempló estrategias de ingeniería electoral interna.

17. La estrategia de Milei fue un torbellino, errática en muchos momentos, desordenada, pero efectiva y aglutinante del malestar. La gente pagó con su voto la entrada de un nuevo espectáculo con Milei como protagonista.

18. Las campañas fueron un perfecto acto de desinformación masiva.

19. Las campañas no hicieron variar tanto los apoyos pro y anti a lo largo de meses, más allá de la polaridad del balotaje y las variaciones cuando había más espacios pugnando.

20. ¿Cómo se va a institucionalizar la alianza Milei-Macri? No lo sé. Quizás sea una alianza gubernamental más que política partidaria.

21. Muchos partidos tendrán fuertes debates y procesos de tensión o especulación interna.

22. Los medios influyeron poquito en la campaña.

LA ‘NUEVA ARGENTINA’

Desde campaña el economista lanzó la promesa de recortar el gasto público y los impuestos, cerrar el Banco Central de Argentina y la dolarización en cuanto a números se refiere. Otras de las propuestas polémicas que tiene el presidente electo es la prohibición de aborto, hacer más laxas las leyes de portación de armas y únicamente armar alianzas con naciones que quieran combatir el socialismo.

TE PUEDE INTERESAR: Le ‘llueven’ elogios desde Estados Unidos a Javier Milei por su triunfo

“Hoy comienza el fin de la decadencia argentina”, dijo Javier Milei en su discurso de victoria, en el que también ofreció la posibilidad de integración a su proyecto.

“Quiero decirles a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos”, mencionó.