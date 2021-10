$!El Zapotillo no inundará pueblos de Altos de Jalisco, asegura AMLO

Explicó que para garantizar que no habrá inundaciones se planeó la posibilidad de un túnel o un canal, por lo que se debe analizar cuál será la opción técnicamente más viable.

“Según los técnicos de Conagua con la propuesta que ellos hicieron no se inundaban los pueblos, sin embargo, los técnicos de los pueblos que les apoyan a ustedes, tienen otro punto de vista, quieren más seguridad. Es decir, que además de lo que propone Conagua, haya obras para reforzar y garantizar que no va a haber en las peores circunstancias inundación de los pueblos” , refirió López Obrador.

No se trata sólo de evitar la mudanza, sino de preservar las raíces, tradiciones, costumbres y templos, apuntó el Jefe del Ejecutivo.

A cambio, los habitantes consentirán que el agua de la presa pueda ser destinada a la población de Guadalajara, en particular a colonias de bajos recursos.

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante habitantes de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que no serán inundadas dichas localidades con la operación de la presa El Zapotillo, y garantizó recursos para la construcción de un canal o un túnel para tener mayor seguridad de que no habrá afectaciones, incluso bajo circunstancias extremas .

“Yo hago el compromiso con ustedes que vamos a revisar la propuesta de ustedes, y considero que sería importante que continúen los técnicos reunidos, parlamentando, analizando, reflexionando sobre qué opciones, qué alternativas. Si se requiere presupuesto, yo puedo garantizarlo, el presupuesto para la obra adicional que se va a necesitar, sea este canal o sea el túnel, vamos a garantizar que haya presupuesto”, agregó.

De manera paralela, ofreció un programa integral para el bienestar con una serie de obras en las tres comunidades para viviendas y desarrollo urbano, para lo cual, el gobierno destinará los recursos y serán las propias comunidades las que se encarguen de la construcción.

Con el acuerdo, dijo, “vamos a hacer de este asunto, de este conflicto, algo ejemplar. Es decir, vamos a mostrarle a todos los mexicanos y al mundo que se puede, mediante el diálogo y la buena fe, llegar a acuerdos, y se pueden resolver problemas hasta los más difíciles cuando hay voluntad y cuando se gobierna con justicia y se tiene un pueblo consciente, un pueblo honesto, como es el pueblo de ustedes, el pueblo de Temecapulín y de los tres pueblos de esta región”.

Recalcó que éste es también un momento para la reconciliación y la unidad.

“En la lucha social, porque yo vengo de la oposición, decíamos o se coreaba ‘ni perdón ni olvido’, yo digo: olvido, no; perdón, sí y justicia. Entonces, nos tenemos que unir todos, vamos con esta obra a que haya justicia, que no haya inundación de los pueblos, que mejoren las condiciones de vida, de trabajo, aquí en los pueblos, y que al mismo tiempo el agua de la presa, que ya no va a inundar a los pueblos, va a servir para abastecer de agua a otros seres humanos que necesitan también el agua”.

—¿De acuerdo?- les cuestionó a los presentes.

—Sí- respondieron al unísono.

“Esa es la solidaridad verdadera, no podemos ser individualistas, egoístas. Si en Guadalajara la gente, sobre todo, la gente humilde, la gente pobre, requiere agua de este río, se le va a dar. Agua por la voluntad de ustedes a la gente humilde. Y todos vamos a quedar satisfechos y contentos”.

Luego que durante el acto se registraron abucheos al gobernador, el presidente López Obrador pidió respeto para Alfaro “porque ustedes son gente de buen corazón, ustedes son gente buena. Nada de odios, nosotros tenemos que querernos mucho, ¿Saben cuál es el principio fundamental de la buena política?, el amor al prójimo. Un aplauso para el gobernador de Jalisco, yo sí le aplaudo”.

Relacionado: Ordena AMLO ‘revelar todo’ sobre el caso Ayotzinapa