Elba Esther Gordillo llama al SNTE ‘burócratas agachaditos’; pide a maestros que levanten la voz

La exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, aseveró que el la dependencia permite “atropellos” en contra del magisterio, y exhortó a los maestros a que levanten la voz en pro de sus derechos como trabajadores de la educación.

Así lo dijo ante un encuentro con integrantes del SNTE, en Mérida, Yucatán, donde también arremetió que los docentes atraviesan una falta de reconocimiento a su labor por parte del gobierno, incluso, indicó que “es permitida por la propia dirigencia de la agrupación”.

“Ni el 15 de mayo se festeja como antes. Antes era obligación del estado y ahora no y el sindicato ni aparece [...] Hay que cambiar las cosas de como están, exijamos tener un sindicato fuerte, poderoso, con voz alta, respetuoso de las autoridades, institucional pero no para las gentes, sino para la República, para México”, reiteró.

También indicó que “estos agachaditos, estos burócratas del SNTE, estos qué están hoy solo tienen un nombre: espurios”.

“ES MI CARTA DE PRESENTACIÓN”

En el encuentro, Gordillo Morales confió que su intención de “mejorar las condiciones de los maestros”, fue lo que le valió ser perseguida y encarcelada, el pasado mes de febrero de 2013, cuando fue detenida por cargos de corrupción y desvío de fondos del SNTE por un monto estimado de más de 2.6 millones de dólares.

“Lo pagué con la cárcel, una campaña de difamación de izquierdas radicales y de derechas voraces qué querían aprovecharse de la educación, aunque la lucha sigue. No pretendo nada, pero sí el relevo sindical”, expresó.

“No me importó, y se lo dije a la dirigencia, no es un deshonor haber estado ahí, al contrario, es mi carta de presentación. No traicioné a nadie y mucho menos al gremio”.