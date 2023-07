‘Me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas’; maestra fue golpeada y amenazada con una arma (video)

“Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas”, mientras el niño reía, contó la maestra.

La maestra, que pidió anonimato, informó que los padres afirmaron que el hijo fue atacado porque tenía una mancha marrón en el brazo que no era un hematoma.

Antes de salir de la escuela, el padre reiteró la amenaza contra la maestra diciendo que “ya sabía dónde vivía, que no sabía con quién me había metido, que él es la ver...de Izcalli y que me va a matar”.

La maestra y la empleada denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde el Ministerio Público (MP) ordenó se les brindaran medidas de protección, con la vigilancia de patrullas.