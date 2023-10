Ella no es una rata de dos patas, sino, ‘un diamante en la ciudad’: Paquita defiende a Sandra Cuevas ante el FAM

Esta declaración de apoyo se produce en medio de una controversia sobre la posible exclusión de Sandra Cuevas del proceso interno del Frente Amplio . La alcaldesa con licencia denunció previamente que las dirigencias de los partidos buscaban marginarla al limitar el número de aspirantes por partido y filtrar una lista en la que no aparecía su nombre.

Sin embargo, el líder del PAN, Andrés Atayde, desmintió la veracidad de la lista filtrada y reafirmó los acuerdos previamente establecidos en septiembre para la elección interna, lo que supone un respaldo al proceso de selección de candidaturas.

Sandra Cuevas subrayó que su lucha se centra en contribuir al mejoramiento de México y abogó por un proceso democrático en el que participen los mejores candidatos. Su solicitud de inclusión en la contienda interna ha recibido el respaldo de personalidades destacadas como Paquita la del Barrio, quien se une a la discusión en torno a la participación y representación en el proceso electoral en la Ciudad de México.

SANDRA CUEVAS DENUNCIA EXCLUSIÓN

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, expresó su descontento con la decisión tomada por los partidos que conforman el FAM en relación con la selección del candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Cuevas acusa a la alianza de intentar excluir su participación en el proceso interno y ha hecho pública su preocupación al respecto.

Cuevas hizo un llamado tanto a nivel nacional como local a los partidos PAN, PRI y PRD, instándolos a respetar su participación en el proceso de selección. Enfatizó su posición como mujer y autoridad en Cuauhtémoc, una de las demarcaciones más destacadas de la Ciudad de México. La alcaldesa subrayó que no está dispuesta a afiliarse a ningún partido político de la oposición en contra de su voluntad.

En un tono firme, Sandra Cuevas advirtió que, en caso de que no se llegue a un acuerdo para considerar su participación en la selección de candidatos, podría romper con la alianza Frente Amplio por México. Destacó su deseo de no permanecer en un lugar donde no se la tome en cuenta y donde se la exponga a competir contra otros candidatos.