En el Frente Amplio por México se están quedando solos, asegura Sheinbaum

La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México agregó que a pesar del nombre que le pongan, los mexicanos no deben olvidar que detrás de la coalición opositora se encuentran el PRI , el PAN y “un pedacito por ahí del PRD, que todavía existe” , y retomó la acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra esos partidos.

“La mayoría del pueblo de México está con la transformación. Ya del otro lado, la verdad es que hay muy poca gente. Se están quedando solos. Hace un rato que venía caminando, me decían que el Frente, ese Frente que ahora le llaman Frente... ‘Frente guango’, le dice Gerardo Fernández Noroña, pero el Frente ¿Corazón y qué? ¿Corazón y Fuerza por México?. Le cambian de nombre, ya ni sabemos” , expresó en un encuentro con militantes del municipio de Xalisco, en Nayarit.

“Se quitaron la máscara en el 2021 y decidieron ir juntos, el PRI y el PAN. Me decía una persona que el PRI y el PAN son un dinosaurio porque son el pasado. Pero me gustó cómo lo describió, porque dijo (dinosaurio), pero de sangre azul. En realidad es la vieja historia de México y nosotros queremos seguir construyendo sobre el camino de la transformación” , sostuvo.

“Miren lo que ha pasado en estos cinco años que el Presidente López Obrador ha gobernado. Lo más importante es que se separó el poder económico y un gobierno del pueblo y para el pueblo. Esa es la verdadera democracia. Eso es lo que está ocurriendo con el Presidente López Obrador. Y el Presidente diseñó un modelo de Gobierno que es único en el mundo. No hay otro lugar en el mundo donde se viva lo que se está viviendo en nuestro País”, dijo visiblemente emocionada.

Sheinbaum estuvo acompañada en Xalisco por su coordinador de vocería, Gerardo Fernández Noroña, el diputado federal que compitió con ella por la precandidatura y que ahora pidió a los militantes de Morena no confiarse para ganar la mayoría absoluta del Congreso y sacar la reforma al Poder Judicial, una de las obsesiones de López Obrador.

“Ese poder está corrupto, no hay justicia. Necesitamos no confiarnos, necesitamos no tirarnos a la hamaca, necesitamos dos tercios del Congreso”, dijo el petista.

(Con información de Jorge Ricardo | Reforma)