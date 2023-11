“Todas las niñas deben poder cumplir sus sueños”: Sheinbaum visitó Nayarit e hizo un llamado a erradicar la violencia contra las mujeres

Sheinbaum señaló que no debe haber violencia de ningún tipo y reconoció que las mujeres pueden estar en cualquier espacio de la vida pública o privada , e insistió en lo importante que es para la sociedad mexicana , para el gobierno y autoridades, luchar en contra de todos los tipos de abuso que sufren las mujeres en México .

La precandidata dijo que, de llegar a la Presidencia , quiere que todas las niñas puedan cumplir sus sueños , y aseguró que no debe haber ningún tipo de violencia contra ellas.

“Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, es un día que tenemos que recapacitar y reconocer que no debe haber violencia de ningún tipo, en especial contra las mujeres, violencia política, económica, ni psicológica, ningún tipo de violencia contra las mujeres”, aseveró.

CLAUDIA SHEINBAUM, PRECANDIDATA PRESIDENCIAL DE MORENA, REAFIRMA COMPROMISOS CON NAYARIT

Además, ante más de 5 mil militantes, Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso con las y los militantes de Nayarit para continuar con este modelo de gobierno de territorio, sin ostentación y basado en la austeridad republicana.

“Me vengo a comprometer con ustedes porque vamos a seguir siendo un gobierno de territorio y de austeridad republicana, aquí llevamos en el corazón los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Compostela, al pueblo de Nayarit y al pueblo de México”, puntualizó.

Por su parte, el coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones civiles, Gerardo Fernández Noroña, recordó en este día la importancia que va a tener para niñas, adolescentes y mujeres que México tenga a su primera presidenta, como un mensaje de que todas pueden llegar a serlo.

“La llegada de nuestra lideresa Claudia Sheinbaum pardo a la Presidencia de la República va a abrir el camino para que las niñas, las jóvenes, las mujeres sepan que tienen derecho y la capacidad para estar en las más altas responsabilidades públicas y privadas”, celebró.