$!En Oaxaca protesta personal de salud despedido; AMLO promete soluciones

Ratifica AMLO que resolverá conflicto laboral en sector salud de Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su compromiso con los trabajadores de la salud de Oaxaca, para resolver la demanda de contratación con base permanente. En su conferencia matutina consideró que la problemática, que ayer escuchó de los trabajadores de los Servicios de Salud, es un problema heredado de las pasadas administraciones:

“Ya me comprometí. Van a estar el director del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) Juan Ferrer, y el director general del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), Zoé Robledo y desde luego el gobernador Alejandro Murat va a coordinar una reunión con los trabajadores de la salud. Es algo que heredamos no sólo en Oaxaca sino a nivel nacional. Había 86 mil trabajadores de la salud, trabajando de manera eventual.”

Al cuestionarle sobre el caso de una mujer que lleva diez años encarcelada en el penal femenil de Tlacolula, sin que pese una sentencia en su contra, el tabasqueño reprochó el proceder de los jueces, y subrayó que va a intervenir. “Estamos revisando todos los casos, buscando que se actúe pronto. Me desespera el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres poderes, y muy lamentablemente en el Poder Judicial.

“Hay una actitud demasiado rígida, no predomina la idea, la voluntad de hacer justicia. Les falta mística a los jueces para hacer justicia. Tenemos que seguir insistiendo y buscando que se libere a personas que injustamente están detenidas o que no han sido sentenciadas. Envié un escrito a la Suprema Corte de Justicia y no he tenido respuesta. Tiene que haber un criterio porque desafortunadamente se retuerce la ley y había venganzas, escarmientos y se buscaba refundirlos.”

Para ilustrar recordó el el caso del dirigente de la CNTE en Oaxaca, Rubén Nuñez, a quien en el gobierno de Ulises Ruiz y la administración de Felipe Calderón, “le fabricaron el delito de lavado de dinero y se atrevieron a refundirlo, inventándole el delito.”

Por su parte Rosa Icela Rodríguez, se comprometió -si así lo detenía a el mandatario- a que en coordinación con el gobierno de Oaxaca, se trabaje en dilucidar los casos de encierro injusto contra mujeres y hombres en el estado.

El presidente López Obrador ponderó la buena relación que mantiene con el gobernador Alejandro Murat, y destacó el acuerdo al que llegaron para que la Secretaría de la Defensa se encargará de vacunar a los habitantes de las regiones rurales del estado y de los municipios de usos y costumbres más alejados: “En el caso se Oaxaca hago un reconocimiento a las fuerzas armadas por haber intervenido.”

También, adelantó que en junio o julio del año próximo, antes de que concluya su mandato el gobernador Murat, será inaugurado el tren del Istmo que comunicará a Salina Cruz con Coatzacoalcos.