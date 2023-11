Enrique Guzmán niega haber tocado indebidamente a menores de edad: ‘no hay pruebas’

Enrique Guzmán, reconocido rockero y exesposo de Silvia Pinal, se pronunció enérgicamente ante las recientes acusaciones de la prensa sobre la supuesta existencia de un video en el que se le acusa de tocar indebidamente a una niña. A través de un video compartido en sus redes sociales, el cantante negó rotundamente dichas acusaciones y desmintió cualquier implicación en un acto tan repudiable.

“Llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado, en mi vida, a una menor, ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría”, expresó Guzmán, visiblemente molesto por las insinuaciones en su contra.

TRAS ESCÁNDALOS, ENRIQUE GUZMÁN CREE LO DIFAMAN DELIBERADAMENTE

El músico señaló que el constante acoso de la prensa en torno a este tema lo lleva a pensar que alguien, con alguna intención específica, está difamándolo deliberadamente. Enrique retó a aquellos que lo acusan a que presenten pruebas de sus afirmaciones, subrayando que hasta el momento no hay evidencia alguna que respalde tales acusaciones.

En relación con una reciente conferencia de prensa en el Auditorio Nacional, Guzmán explicó que respondió con sarcasmo y molestia a las preguntas de una reportera sobre el supuesto video. Volvió a retar a que le mostraran dicho material: “Me sacó el tapón, me hizo quitar el pie del suelo y me hizo decir cosas que no debía decir en ese momento y en ese modo”.