‘Tener relaciones con una niña chiquita, me encanta’... Enrique Guzmán indigna en redes con respuesta sobre supuesto abuso a una menor (Video)

Fue durante la conferencia de prensa de La Caravana del Rock & Roll, donde estuvieron también presentes Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Apson, Los Hermanos Carrión y Los Locos del Ritmo, que el artista reaccionó de una forma, que muchos consideraron indebida.

En la sesión de preguntas, una reportera cuestionó al intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” sobre los señalamientos de Emilio Morales, ex mánager de Sylvia Pasquel, de haber abusado sexualmente de una menor y que había pruebas de ello.

“¿Hoy por hoy cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta jovencita, que acaba de salir?”, soltó la reportera ante el desconcierto de los presentes.

Guzmán negó los hechos en tono molesto y le preguntó a la comunicadora si había visto el material que comprobaría el delito, a lo que ella contestó que sí, fue en ese momento que el cantante declaró que le gustaría verlo, pues a su edad, le encanta tener relaciones con niñas chiquitas.

“Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no”, contestó visiblemente enojado el cantante de La plaga, y añadió con un aire de sarcasmo que desconcertó a todos:

“Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, expresó, dejando sorprendido al público y a los organizadores, e incluso el semblante desencajado de Angélica María fue notorio.

Tras lo dicho, el papá de Alejandra Guzmán decidió abandonar la rueda de prensa.

El comentario de Enrique Guzmán fue sumamente criticado en redes sociales por hablar del tema de esa forma, no obstante, algunos usuarios lo defendieron argumentando que su declaración fue en tono sarcástico, cosas que dijeron, ya lo ha hecho en otras ocasiones.

“Hasta es cínico el viejo ese”, “Eso ya es crimen confeso”, “Lo dirá de broma y haciéndose el chistoso, pero entre broma y broma la verdad se asoma”, “Con esas declaraciones sólo termina más hundido de lo que estaba”.

ENRIQUE GUZMÁN YA HABÍA NEGADO LA EXISTENCIA DE UN SUPUESTO ABUSO

El ex mánager de Sylvia Pasquel dio a conocer hace algunas semanas la existencia de un supuesto video en el que se le vería al cantante de Payasito tocando de manera indebida a la hija de Mayela Laguna, la ex pareja de su hijo Luis Enrique Guzmán.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante dijo que ya sabía de esta “presunta prueba”, pero nunca la ha visto, por lo que trató el tema como un rumor. “Yo había escuchado de la existencia, pero yo no conozco a nadie que los haya visto”.

Tras darse a conocer el tema, Enrique fue abordado en el Aeropuerto Internacional de la CDMX y su respuesta fue de tinte irónico.

“No sé. No he visto nada. Qué costumbre tengo yo de violar señoritas... No sé quién es Emilio Morales. Seguramente le han de haber pagado. No conozco, no he oído nada. Ni estoy enterado de nada. Tengo fama de ser un violador... de toda la vida”, expresó.

El publirrelacionista aseguró haber visto dicha grabación y destapó que está en manos de Alejandra Guzmán, quien cuando estalló el tema de Frida Sofía inmediatamente se posicionó en defensa de su famoso papá.

Alejandra dijo creer en la honestidad de su padre y desde entonces ha habido un distanciamiento entre la cantante de 55 años y su única hija.

“Esas acusaciones, de las que también soy parte, acusaciones sin bases, que no son justas, y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera. Buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí”, dijo Alejandra Guzmán en aquella ocasión sobre el supuesto abuso de su padre Enrique Guzmán a su nieta.