Ernestina Godoy afirma ser la ‘enemiga número uno’ del PRI, PAN y PRD por revelar desvíos millonarios y corrupción inmobiliaria

ERNESTINA GODOY HABLA SOBRE SU NO RATIFICACIÓN

Respecto a su no ratificación como fiscal de la capital, Godoy subrayó que no lo considera una derrota y enfatizó que no cederá en su lucha. “Estaremos nuevamente en las calles y en las plazas, apoyando a nuestras compañeras y compañeros que no dejaron ningún minuto de luchar.”

“Vamos a seguir desenmascarando la corrupción y luchando contra la impunidad porque necesitamos bloquear a aquellos que quieren detener las iniciativas de nuestra próxima presidenta de la República, no lo vamos a permitir”, afirmó la exfiscal.