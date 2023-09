¡Es Claudia! Sheinbaum será la candidata presidencial de Morena

RESULTADOS DE ENCUESTAS

↳ MORENA

• Claudia Sheinbaum: 39.4%

• Adán Augusto López: 10%

• Marcelo Ebrard: 25.6%

• Ricardo Monreal: 6.5%

• Gerardo Fernández Noroña: 12.2%

• Manuel Velasco: 6.3%

↳ SEGUNDA ENCUESTA (MERCA A)

• Claudia Sheinbaum: 39.3%

• Adán Augusto López: 11.7%

• Marcelo Ebrard: 25.9%

• Ricardo Monreal: 5.8%

• Gerardo Fernández Noroña: 10.0%

• Manuel Velasco: 7.3%

↳ TERCERA ENCUESTA (DE LAS HERAS)

• Claudia Sheinbaum: 41.1%

• Adán Augusto López: 10.9%

• Marcelo Ebrard: 26.4%

• Ricardo Monreal: 5.4%

• Gerardo Fernández Noroña: 9.3%

• Manuel Velasco: 6.9%

↳ CUARTA ENCUESTA (BUENDÍA)

• Claudia Sheinbaum: 36.6%

• Adán Augusto López: 11.1%

• Marcelo Ebrard: 25.0%

• Ricardo Monreal: 5.9%

• Gerardo Fernández Noroña: 11.7%

• Manuel Velasco: 8.6%

↳ QUINTA ENCUESTA (ELIGA CONSULTORES)

• Claudia Sheinbaum: 40.5%

• Adán Augusto López: 12.2%

• Marcelo Ebrard: 25.0%

• Ricardo Monreal: 5.7%

• Gerardo Fernández Noroña: 9.9%

• Manuel Velasco: 6.7%

Con ello, Claudia Sheinbaum ganó la contienda interna de Morena contra los aspirantes Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña (PT) y Manuel Velasco (PVEM). Cabe destacar que Ebrard había anunciado presuntas “anomalías” durante el conteo, igualmente, indicó que el proceso debía “reponerse”.

“Créanme que hemos sido el equipo que más ha apoyado todo. Asumo por el informe que ya podemos concluir que si no se repone el procedimiento y no se hace bien, no estamos cumpliendo los objetos que planteamos, así me favorezca, pero no podemos callar frente a incidencias”, dijo. Asimismo, señaló que los resultados serían impugnados por su equipo.

Ahora, Sheinbaum se enfrentará por la Presidencia de México con la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, y podría darle al país la primera mujer en el cargo. Por su parte, Gálvez oficializó su participación en la contienda el pasado domingo 3 de septiembre, tras superar a Santiago Creel Miranda (PAN) y Beatriz Paredes (PRI); ambos aspirantes declinaron en favor de la panista.

¿QUIÉN ES CLAUDIA SHEINBAUM?

• Partido de la Revolución Democrática (1989-2014)

• Movimiento Regeneración Nacional (desde 2014)

Oriunda de la Ciudad de México, Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también obtuvo una maestría y doctorado en Ingeniería Energética; su especialidad son temas relacionados con la sustentabilidad y el medio ambiente.

En el ámbito político, Sheinbaum ha ocupado diversos cargos en México, donde destacan su papel como secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal en 2000.

Desde ese mismo año, ha trabajado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste la incluyera en su gabinete como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Seis años después, dejó su cargo para integrarse al equipo de campaña de AMLO, en las elecciones presidenciales de 2006.

Enseguida, en 2015-2017, fue delegada de Tlalpan en la Ciudad de México. Posteriormente, en 2018 hasta este año, fungió como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; en ambos cargos, fue la primera mujer en ocuparlo.