Exige Ebrard la reposición del proceso: ‘ya no tiene remedio’; impiden a representantes acceder a conteo

CDMX.- El aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, exigió a la dirigencia del partido la reposición del proceso de encuesta, por diversas anomalías detectadas durante esta etapa del método interno.

“Esto no está bien. No es así. Todos los que hemos formado Morena no estamos de acuerdo”, mencionó el canciller antes de que la fuerza política anunciara los resultados de la encuesta.

El equipo indicó que detectaron que incidencias mayores a las previstas, por lo que urgió a reponer el proceso. “Si no se hace bien, entonces no estamos cumpliendo nuestro objetivo, así me favorezca” , expresó.

