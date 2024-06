‘Es del dominio público que es muy rico’... AMLO niega haber ordenado investigación contra Carlos Loret de Mola por posibles irregularidades en sus cuentas

El presidente de México también aseguró que él no tiene la necesidad de mandar investigar al comunicador de Latinus, pues es de “dominio público” que hace un periodismo al servicio de intereses y que es “muy rico” por eso.

López Obrador volvió a señalar sobre las propiedades de las que supuestamente es propietario Carlos Loret de Mola, las cuales están ubicadas en zonas “lujosas”, pero negó que hubiera dado la orden a Pablo Gómez, director de la UIF, para que investigará a los periodista y sus familiares.

“Yo no tengo necesidad. Primero por mis convicciones, por mis principios, pero también políticamente, qué voy a andar yo pidiendo que se investigue a Loret de Mola, si casi es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace periodismo al servicio de intereses creados”, dijo en su conferencia de prensa.

Asimismo, pidió al periodista que no “le echen la culpa” sobre la investigación que se está realizando en su contra, dijo que la institución se encarga de monitorear los movimientos bancarios para detectar el lavado de dinero, y recordó cuando en 2006 fue investigado por ser una persona políticamente expuesta.

Aunque acusó que los “millonarios” pagos que reciben no están relacionados con su actividad profesional, sino por “hacer el trabajo sucio”.

“No me vengan que les pagan tanto porque son muy buenos periodistas, no esa paga es para hacer trabajo sucio, no me consta de que tenga dinero, debe tener, pero no me consta, no tengo yo pruebas. Nosotros no investigamos a nadie, a nadie, no hay censura para nadie, que no nos agarre a nosotros de excusa de pretexto”, sentenció el presidente López Obrador.

CARLOS LORET DE MOLA ACUSA A AMLO POR COBARDÍA

Y es que luego de que se dio a conocer que la UIF tenía una investigación en contra de Carlos Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, y el conductor Víctor Trujillo, se señaló a AMLO como el responsable.

Fue Carlos Loret de Mola quien calificó la situación como una “bajeza y cobardía” por parte del gobierno de AMLO, para intentar “callarlos” y no continuar los reportajes de corrupción y nepotismo de la 4T y los hijos del presidente.

El periodista afirmó que se trata de una venganza en su contra por los reportajes de El Clan, en donde exhibe a los hijos del presidente por corruptos, y acusó al presidente de querer “acabar” con ellos y su medio, Latinus.

Por su parte, Víctor Trujillo indicó que en el gobierno de Vicente Fox también abrieron una investigación en su contra desde la UIF, por las mismas razones que en la actualidad, según dijo.

“Que me esculquen, no me inquieta. Los gobiernos anteriores también hicieron lo propio, y por las mismas razones. Se incomodaban los de antes, igual que los de hoy”.

El periodista agregó que no le inquieta que revisen sus cuentas, y que lo pueden hacer con total libertad, tal como lo hicieron antecesores de AMLO a quienes incómodo con sus comentarios sobre sus gobiernos.