Con una duración de 48 segundos, no de 23 segundos, en el video no se escucha ningún insulto de los automovilistas a Samuel García.

En la secuencia original solo se escucha que dos vehículos tocan la bocina, uno en el segundo 23 y otro en el 36. El primer conductor toca la bocina seis veces y el segundo cuatro. Ninguno lo hizo cinco ocasiones como se escucha en la grabación viralizada.

¿POR QUÉ SAMUEL GARCÍA “RECIBE” INSULTOS?

Durante una conferencia de prensa, en el mes de junio, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, estalló ante los reclamos que recibió en redes sociales por la falta de agua y luz en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García y Mariana nuevamente sacan a menores del DIF, ahora para llevarlos a un partido de fútbol

“Ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz, ahora la mentada de madre me llega porque no hay luz, como si yo manejo la CFE; ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua... ¡pues no, señores!, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a CFE”, dijo García.