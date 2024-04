‘Es incapaz de cometer un acto de corrupción’: Defiende AMLO a su hijo Bobby de nueva acusación; ‘tratan de mancharnos’, dice el Presidente

CDMX.- Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, por un nuevo audio que lo involucra en otro presunto caso de tráfico de influencias. Además el mandatario volvió a atacar al periodista Carlos Loret de Mola.

El mandatario federal acusó que “tratan de mancharnos” luego de que Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), organización no gubernamental fundada por el empresario Claudio X. González, reveló el audio de una llamada entre presuntamente Amílcar Olán, amigo cercano de los hijos del Presidente, y otra persona a quien le cuenta que “Bobby” le facilitará el permiso para explotar unas minas en Oaxaca.

“No, mi hijo no tiene nada que ver, nada, absolutamente, es que tratan de mancharnos, pero no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas”, dijo esta mañana en su conferencia de prensa.

Incluso añadió que si MCCI tiene pruebas, que presenten una denuncia ante la fiscalía para que se investigue. Pese a ello, sentenció que “no existe absolutamente nada, nada, nada” y “no va a suceder absolutamente nada”.