‘¡Es la tercera vez que amenaza con lo mismo!’, así critica Loret de Mola la indefinición de Marcelo

Como ejemplo de las oportunidades que el excanciller ha dejado ir, el periodista recuerda el no haber roto con el partido oficial cuando la oposición no tenía candidato; ahora “no van a quitar a Xóchitl para ponerlo a él”.

Pero a Ebrard no sólo se le agota el tiempo, advierte Loret de Mola, también los buenos escenarios que ha dejado escapar, porque ocasiones para dejar Morena ha tenido, pero “no ha querido”.

“En el momento de las definiciones, no quiso ser gobierno ni quiso ser oposición” , le critica.

“Oootra vez amenazó con que si el partido no hace nada, se va. Es la tercera vez que amenaza con lo mismo”, refiere Loret de Mola en su artículo de hoy donde hace un análisis sobre la situación en la que se encuentra Ebrard.

¿QUÉ LE PROPONE EL PERIODISTA A EBRARD?

Carlos Loret de Mola considera existe una manera de que Marcelo Ebrard se cobre por el agravio que Morena y el presidente López Obrador le hicieron pasar y esa es irse con el lado opositor, en el Frente Amplio por México (FAM), dónde ya lo han invitado a sumarse.

“Si realmente quiere cobrarse el agravio, que rompa con Morena y se sume al bloque opositor”, expone, y aunque advierte que no quitarán a Xóchitl Gálvez, si puede ver “qué negocia a cambio”.

TE PUEDE INTERESAR: El ultimátum de Marcelo al Presidente

...PERO NO QUIERE ROMPER CON AMLO

Pese a los muchos motivos que el excanciller tiene para terminar su relación con el partido oficial, Loret de Mola advierte que hay una persona con la que Ebrard no quiere romper, y esa es López Obrador.

El periodista hace notar que pese a que fue el mismo Presidente quien construyó la cancha dispareja en la elección interna de Morena para favorecer a Claudia Sheinbaum, Marcelo “no lo culpa, no lo señala, no dice una sola frase negativa de él”.

“Claudia no le hizo nada. Se lo hizo Andrés Manuel. Pero Ebrard no toca al Presidente... Para no apuntar al verdadero responsable de que el Gobierno Federal, los estatales y el partido se pusieran a las órdenes de una de las corcholatas, Ebrard se lanza contra Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y Alfonso Durazo”, opina el editorialista.