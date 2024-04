‘Es muy alarmista’: Pide AMLO a FGR aclarar afirmación sobre que México es ‘campeón’ fentanilo

CDMX.- Como alarmista calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador decir que México es campeón en producción de fentanilo y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar las declaraciones hechas por Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El mandatario aseveró que hasta no conocer la postura de la FGR no puede señalar que se trate de una exageración o que no sea cierto lo expresado por el funcionario, por lo que dijo que “hay que volvérselo a preguntar” para saber “cuáles son sus fuentes, por qué llega a esa conclusión”.

“Eso lo tiene que resolver la Fiscalía. Primero hay que ver si dijo eso, hay que volvérselo a preguntar”, refirió hoy en conferencia mañanera.

Este martes, durante la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la Fiscalía, reconoció que “México ha sido campeón en la producción de metanfetamina y ahora fentanilo”.

“A mí me gustaría que la Fiscalía precisara sobre esto, pues que es muy alarmista. Sí hay un hecho, lo hemos planteado aquí, estamos llevando a cabo todo un control del ingreso de precursores químicos y estamos destruyendo como nunca laboratorios, no de precursores químicos.

“Pero de ahí a que México sea el principal productor de fentanilo, sí hay una gran diferencia, que eso es lo único que quiero, que precise la fiscalía”, añadió.

Las declaraciones de Gallo Gutiérrez llegan en medio de la disputa entre México, Estados Unidos y China, gobiernos que discuten cuál de ellos es el principal responsable de la llegada del fentanilo en EU.