‘Es para fifís’, critican elevados costos en venta de boletos del Tren Maya

Según la 4T, los boletos del Tren Maya iban a costar desde $60.



Me meto a la página, y están en $1,166.00 los baratos.



Qué clasistas me salieron.

Es un tren para fifís.



Y no, chairos.

No miento.

Aquí está el link, para que lo vean antes de que se encabronen conmigo y... pic.twitter.com/2zVf7VZHkX