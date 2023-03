Es ‘un churro’, AMLO critica la película ‘¡Qué viva México!’ de Luis Estrada

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que tiene “problemas” con el cineasta porque su película, “El infierno” , le pareció clasista y racista, pues pone como sicarios sanguinarios a indígenas zapotecos de Oaxaca y eso es no conocer la realidad de los pueblos indígenas.

“Tengo problemas ya con ese director, no soy muy aficionado al cine, lo lamentó, es excepcional, arte, de buen gusto; quizá porque en la realidad en que vivo no me hace falta más drama”.

