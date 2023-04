‘Es usted un cretino, senador Lindsey Graham’; sale Ignacio Mier en defensa de AMLO

Una vez más, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de las declaraciones del senador de Estados Unidos, Lindsey Graham, quien insiste en que el fentanilo se produce en México.

Asimismo, el funcionario norteamericano alegó y, pese a las negaciones de AMLO, algunos territorios del país son controlados por las organizaciones criminales de droga. No obstante, Velazco calificó que Estados Unidos también es parte de la problemática.

TE PUEDE INTERESAR: Defienden en EU el uso de armas por financiamiento de campañas: AMLO

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, es usted un cretino Senador Lindsey Graham. Viendo, no quiere ver, parafraseando a San Mateo. Pasa ante usted el tráfico, venta incontrolada de armas y fentanilo, dice no verlo. ¿Estrategia electoral o distorsión de la realidad?”, escribió el morenista en su cuenta de Twitter.