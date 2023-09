Bajo esta premisa, ha insinuado que Ebrard deberá presentarse como mujer para tener una oportunidad de competir en las elecciones, ya sea como candidato independiente o respaldado de Movimiento Ciudadano, alianza que no se ha confirmado, pero que confirma entre rumores.

¿EBRARD ES LOTSO DE TOY STORY O TAYLOR SWIFT EN SU ERA REPUTATION?

‘I’m sorry, the old Marcelo can’t come to the phone right now. Why? Oh, ‘cause he’s dead!’, así es como presentan el nuevo fragmento del ex Jefe de Gobierno de Ciudad de México, para enfrentarse contra sus opositores y conseguir ser el nuevo Presidente de México, que asumirá el mando después de Andrés Manuel López Obrador.