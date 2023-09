‘Ya no tenemos espacio en el partido’... Marcelo Ebrard rompe con Morena; reitera que estará en la boleta de 2024 (video)

Esta mañana, el ex aspirante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcelo Ebrard, consideró que “ya no tiene espacio” en el partido rumbo al proceso electoral 2024, luego de haber denunciado irregularidades dentro de las encuestas que dieron la victoria a Claudia Sheinbaum como representante de la Cuarta Transformación.

“Hoy tenemos reunión en un ratito más, no nos habíamos planeado esta situación, no me esperaba lo que pasó ayer, hoy tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea, lo que sí me queda claro es que en Morena no tenemos espacio”, dijo esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.