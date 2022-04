Esposa de Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ pide a ONU Derechos Humanos revisar su caso

Han pasado 45 días desde que Jaime Rodríguez Calderon “El Bronco” fuera detenido por lavado de dinero, ante ello, su esposa Adalina Dávalos refiere que su caso sería de interés para la ONU, debido a que sus derechos han sido violentados.

Por ello, pidió a la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, que se revisen las condiciones en las que se encuentra su esposo, preso en el Penal Estatal de Apodaca.

“Estamos viviendo una situación de exceso, de abusos, donde nos aprece que fue muy humillante la situación que vivió Jaime con la filtración de las fotos al ser ingresado al Cereso. Las fotos y videos que fueron durante el tiempo que estuvo él ahí”, agregó en entrevista con El Universal.

La exdirectora del DIF de Nuevo León señaló que la situación jurídica de Rodríguez Calderón “está en el limbo”, razón por la que ha enviado tres cartas: dos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y una al secretario de Gobernación, así, “El Bronco” tenga un proceso judicial justo.

Recientemente, el neoleonés recibió a sus hijos en el Penal de Apodaca, para celebrar su cumpleaños. Ahí, señaló que sus hijos le han pedido “resistir”, porque “aún lo necesitan”.

“Escucharlo me dolió en el alma. Pero por ellos estoy convencido de que saldré adelante de esta adversidad. Definitivamente han sido días difíciles, pero saber que mis hijos y mi familia me esperan, me da fuerza para seguir adelante”, confesó.

El Bronco está recluido en el Penal de Apodaca desde el 15 de marzo cuando fue detenido en General Terán, donde también se le acusó del uso de aportaciones ilícitas para su campaña presidencial en el 2018.

