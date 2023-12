Está garantizada la continuidad de la 4T en 2024: López Obrador

“No se preocupen por el futuro: está garantizado, va a continuar la transformación. Ya no hay marcha atrás. Vamos a continuar con este proceso de transformación. Se va a seguir yendo al carajo la corrupción en nuestro país. Nada de corrupción, nada de que sean unos cuantos como era antes los que se robaban el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Eso ya no, eso no lo quiere el pueblo de México, por eso no se preocupen, ya despertó la gente”, expresó el mandatario federal.

En su discurso, López Obrador dijo que “el pueblo está muy avispado, muy politizado y saben muy bien lo que le conviene”. Asimismo dijo tener mucha fe y que confía en que habrá relevó en su movimiento de transformación. López Obrador estuvo acompañado por el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, durante su gira de trabajo en la entidad.

“No vamos a tener problemas hacia adelante, sino yo les diría ‘estoy preocupado porque a lo mejor va a haber un retroceso, se va dar marcha atrás’. No, vamos a seguir hacía adelante”, dijo.

“Quien me va a sustituir va a continuar muy probablemente todos los planes de bienestar en beneficio del pueblo. No se preocupen por eso. Vamos hacia adelante a seguir luchando”, agregó el presidente de México.