‘Está muy chafa’: Claudia Sheinbaum y Mario Delgado opinaron sobre ‘Mañanera’ de Xóchitl Gálvez

En cambio, las palabras del presidente nacional del partido guinda, fueron más duras y directas: “Ni siquiera llega a copia, está muy chafa, no le ponen telepromter, tuvo que leer como ocho minutos. Esta copia pirata, chafa, no llama la atención”.

“Nosotros vemos al presidente dos o tres horas todos los días, dando información sobre las acciones del gobierno, con los números muy presentes”, afirmó.

AMLO TAMBIÉN SE EXPRESÓ

El mandatario federal, a través de la conferencia ‘Mañanera’ del viernes pasado, confirmó estar enterado sobre el proyecto de Gálvez.

“Me enteré que una candidata del bloque conservador va a tener ‘Mañanera’, me da mucho gusto. A las 10 de la mañana, no le hace, es que los ‘fifís’ no crean que se levantan temprano. Pero está bien, está mucho muy bien, eso es parte de la libertad”, pronunció.

Asimismo, señaló que la candidata del PAN está en su derecho de encabezar su propio espacio informativo.