‘Está por verse si fueron estudiantes o porros’: sugiere AMLO que hubo infiltrados en hechos de violencia en Palacio Nacional; no presentará denuncia

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la demanda de los padres de los 43 “es muy justa”, sugirió que en el portazo en Palacio Nacional hubo personas infiltradas y afirmó que está por verse si los involucrados eran estudiantes o “mercenarios, porros”.

Refirió que hay “bastantes imágenes” sobre el acontecimiento en donde se puede ver que entre los participantes había personas con “tenis nuevecitos” e incluso hombres “muy grandes casi como mi edad, veteranos”.

“Ayer estaba viendo una foto de los estudiantes y no sé si sean estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos, no diré la marca para no hacer propaganda, pero tenis nuevecitos, quiero saber quién pompó”, refirió.

Añadió que “en una de esas es gente que reclutan para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros”, pues acusó que al movimiento de los padres “se han montado” grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación y hasta organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“¿A dónde van a quejarse en contra de nosotros los dirigentes del bloque conservador? A la OEA. ¿Cómo se llama el director? (Luis) Almagro y esas organogenias pertenecen a la OEA”, refirió.

Este miércoles, un grupo de manifestantes identificados como estudiantes de Ayotzinapa derribaron con ayuda de un vehículo oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una de las puertas de Palacio Nacional, mientras el mandatario aún se encontraba en su conferencia mañanera.

Los inconformes llevaban ya varios días en un plantón frente al edificio donde despacha y vive el Presidente, a quien acusan de no resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y proteger al ejército, el cual aseguran no entregó todos los documentos que posee sobre el caso.