Estado debe controlar sistema eléctrico para tener “energía barata y al servicio de la nación”: Bartlett

“Tenemos entonces un sistema eléctrico que ha venido defendiendo un sistema de competencias, y que con este mecanismo se bajan las tarifas en donde no hay competencia y segundo en donde la oligarquía nacional, las grandes empresas del país, nos pagan y por otro lado sabemos bien, y ustedes presidentes municipales saben perfectamente bien, el esfuerzo que hacen todos los mexicanos, todas las compañías para pagar su recibo de luz, y sin embargo los grandes consumidores, los grandes empresas no pagan impuestos, no pagan ruta, no pagan la transmisión.”

Calificó de ilegal él actuar de la “oligarquía nacional, las grandes empresas, las grandes comercializadoras, las grandes industrias, que se llaman los grandes consumidores están alojados en esta 110 sociedades de autoconsumo y qué es lo que hacen, no pagan transmisión, no pagan los apoyos que se requieren, no pagan nada, no pagan impuestos y se establecen en 110 monopolios privados y legales.

Recordó que la Suprema Corte de Justica de la Nación del 2002, “estableció que la sociedades de autoconsumo no tenía porque vender electricidad, y estableció que los generadores independientes no podían tener excedentes, y que tenían que entregar la electricidad, es 100 por ciento a la CFE.”

El funcionario fustigo esos dos sistemas de generación de energía en México, impulsados con la inversión privada “es tramposo. Y no toman en cuenta el costo que tiene, la maquinaria que, el equipo, ese costo fundamental, no lo toman en cuenta, si tomaran en cuenta lo que cuestan esos campos fotovoltáico, los campos eólicos se darían cuenta, son más caras que las plantas tradicionales, y aparte pero han establecido otro sistema también, un sistema por el que no pagan el respaldo, usa energía limpia de la que presumen todos los días en los periódicos, la energía limpia extranjera, la energía intermitente si hay sol si, si no hay sol no hay energía, si hay viento o si no o si no hay viento, durante todo el día en temporadas enteras no generan. Entonces tienen que tener un sistema de respaldo, y ese respaldo específicamente mantener el sistema eléctrico permanentemente en las redes sin estas altas y bajas, entonces cada vez que una de estas plantas extranjeras deja de generar, las plantas de la CFE tienen que subir inmediatamente energía, porque no se le puede decir a la población espérame tantito a que salga el sol o a que el viento vuelva a soplar.”

Y precisamente este costo lo paga la CFE, y no lo pagan los privados. “Por eso dicen que es la energía más barata, pero a costa de la inversión que tiene que hacer la CFE.”

El funcionario refirió algunas cifras, que “podríamos utilizar para demostrar que estamos viviendo como sistema eléctrico de despojo y de atraco a la población la población mexicana.”

El mercado eléctrico mexicano vale 315 mil millones de dólares en el mercado eléctrico. La CFE vale 377 mi millones de dólares. Los intereses privados a ver invertido 44 mil millones de dólares.

“Pero nos encontramos ya con este sistema que han recuperado 22 mil millones; con 12 mil millones de dólares las empresas privadas extranjeras, se apropian del sistema eléctrico nacional y de la CFE que vale 34 veces más que esa inversión ridícula de recursos. Lo han hecho sin competencia, no porque sean mejores, no tienen mejores plantas, lo que tienen es un sistema que les permite apoderarse del sistema nacional por esos mecanismos.”

La intervención de Manuel Bartlett se amplió, porque “otra gracia del gobierno anterior, la mitad de esa inversión que dicen que es inversión extranjera, la aportó la banca nacional de desarrollo Nacional Financiera, Banobras, las Afores de los trabajadores, todas se sumaron para apoyar a los extranjeros, de manera que tampoco trajeron mucho dinero, sino que el propio sistema financiero de Peña Nieto apoyó financieramente estas empresas para que se apoderaron del país y desaparecieron lo que era la CFE.”

Y adujo que el asunto es complejo, “no es un es un asunto técnico nada más, es una trampa, es un despojo es un sistema impresentable.

“Durante años, no han cesado de atacar con todos los medios de comunicación, ya lo ha platicado el presidente, tienen tantos beneficios gana tanto dinero, que con una simple porción de lo que gana tienen contratados a estos grandes despachos de origen extranjero la mayoría, tienen contratados a los periodistas que se dicen defensores de la sociedad, tienen contratados a los primeros periódicos de este país, y no es un ataque a la libertad de prensa, porque hay que entender que lo que estamos viviendo no es una lucha contra la libertad de expresión, el silencio, el silenciamiento; es una lucha política, es una guerra económica, es una guerra incluso ideológica que establece un mecanismo para apoderarse del sistema más importante de este país que es la energía eléctrica”.

