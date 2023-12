‘Están enojadísimos’... AMLO sobre críticas al Tren Maya en sus primeros viajes con pasajeros

“Están enojadísimos, dicen que es muy aburrido el Tren Maya. Imagínense, una de las cosas buenas que tienen los trenes es que, a diferencia del avión o del autobús, relajan. Se puede ir platicando y va uno relajado, relajado, relajado. Si van dormidos, pues es que van despreocupados, ojalá pudiese yo dormirme así”, expuso en el Salón Tesorería.

López Obrador reconoció que entre las críticas que se hacen se encuentran el que no tienen “clima”, que es aburrido, que el menú es malo y que no se ofrecen platillos típicos de la región.

“Que dice “no hay aire acondicionado” y va alguien hasta con un chaleco, pero todo es puro enojo. ¡Ah! lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamitos, sino paninis, que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y que es carísimo. Vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen”, indicó el mandatario federal.

El mandatario federal leyó el pie de foto del diario Reforma, en el cual se hizo alusión al aburrimiento y la lentitud del servicio, según testimonios de los mismos usuarios.

Es luego de tres años, tras amparos, protestas y críticas en contra del presidente López Obrador y el Tren Maya, el megaproyecto insignia de esta administración fue inaugurado el pasado viernes 15 de diciembre.

“Poco a poco lo vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen, está iniciando” aseveró.

El tramo inaugurado el pasado viernes es el que conecta Campeche y Cancún, en Quintana Roo, en el que hay 473 kilómetros de infraestructura ferroviaria de los mil 554 totales.

El mandatario insistió que el 31 de diciembre está prevista la inauguración del tramo de Cancún a Palenque, en Chiapas, y a finales de febrero el resto del circuito.

En su primer recorrido del Tren Maya el presidente de México viajó acompañado de una comitiva de funcionarios del Gobierno mexicano como los titulares de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, además de algunos representantes del sector privado.

El Tren Maya contempla más de mil 500 kilómetros de vía férrea para transporte de carga, turistas y pasajeros locales en los cinco estados del sureste del país: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Para López Obrador, el Tren Maya es el proyecto que traerá prosperidad a una de las zonas históricamente más olvidadas del país: el sureste mexicano.