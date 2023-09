¡Esto ya es personal! Promueve clausura y demolición de la casa de Xóchitl Gálvez

El comité de Morena de la Ciudad de México exigió al Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, clausurar el conjunto habitacional donde vive Xóchitl Gálvez porque aseguró que fue construido ilegalmente y, en caso de proceder, demoler la construcción.

Gálvez rechazó que la adquisición y uso de su vivienda fuera ilegal y reclamó que Morena le ha querido destruir todo, hasta sus empresas.

“¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?”, ironizó en una comunicación en sus redes sociales.

Según una denuncia en video de Víctor Romo, ex delegado en Miguel Hidalgo, el inmueble no cuenta con Aviso de Terminación de Obra ni el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl Gálvez también tiene su ‘casa roja’ con valor de 75 millones de pesos... ventilan supuesta red de corrupción en la compra (video)