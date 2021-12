Estoy más que preparado para ser presidenciable: Enrique Alfaro

CDMX.- Algo cambió después de las elecciones de junio. Durante los dos primeros años de sexenio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (48 años), se había convertido en el mayor ariete contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, liderando un frente opositor regional desde los estados ricos del norte.

El tono ahora es más suave y las agendas más cercanas. Lo que no ha cambiado es el goteo constante de golpes del crimen organizado en el estado, que acumula el mayor número de personas desparecidas en el país. En su despacho en Guadalajara, acompañado de un té y el sonido de la fuente del patio que comunica con su residencia oficial, Alfaro defendió que durante su mandato han caído los cifras generales de delincuencia por debajo de la media nacional y traslada al Gobierno Federal la responsabilidad de la lucha contra el narco.

El gobernador de Movimiento Ciudadano (MC) adelantó también la creación de un frente opositor para 2024 y no descarta para nada presentarse como candidato.

“Construir un liderazgo de la oposición no puede partir de una simple aspiración personal. Tienes que generar condiciones para poder cumplir con tu responsabilidad. Lo que yo puedo decir es que estoy absolutamente claro de que no voy a faltar a mi responsabilidad política con este país. Sé que me va a tocar jugar un rol. Y si ese rol es el de ser candidato, pues creo estar mas que preparado para hacerlo. Pero tampoco estoy en una búsqueda por un proyecto personal. No estoy con ínfulas de grandeza, como me ha tocado ver muchos proyectos de gobernadores que piensan que por ser gobernadores eres presidenciable”, indicó Alfaro al responder la pregunta “¿Se ve como candidato presidencial?”.

“No descartaría la posibilidad de construir un frente opositor para el 2024. Pero no una alianza simplona de las burocracias partidistas como se hizo en el 2018. Tendrá que surgir un movimiento de otra naturaleza”, declaró el Gobernador de Jalisco.