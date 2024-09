‘Estoy muy contento porque se aprobó la Reforma Judicial’... AMLO dice que no faltarán los intentos de querer violar la ley y tumbarla

Desde el podio de Palacio Nacional, López Obrador subrayó que la reforma es una decisión libre de los senadores, sin intervención externa, y destacó su satisfacción por este avance:

“Vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial no imparte justicia”, afirmó, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, invitada especial de la mañana.

IMPUGNACIONES CONTRA LA REFORMA

Acerca de las impugnaciones en contra de la Reforma Judicial, el Ejecutivo declaró que no hay fundamento legal para detenerla, no existe. Eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho, desde luego no faltan los intentos de querer violar las normas y leyes.

En caso de querer hacerlo, violarían la ley.

Instó a jueces, ministros y magistrados a actuar con responsabilidad; agregó que luego de que se proceda a su elección, se creará un órgano de vigilancia interno.

VOTO CLAVE DE YUNES MÁRQUEZ

Uno de los momentos más comentados fue el voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien emitió el sufragio que permitió alcanzar la mayoría calificada para aprobar la reforma. Yunes Márquez, quien previamente había pedido licencia por motivos de salud, regresó al Senado para participar en la votación, lo que generó tensión dentro de su propio partido, donde algunos lo llamaron traidor.

López Obrador rechazó cualquier acusación de fraude en el proceso, afirmando que “no, eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación”. También reiteró que esta reforma es crucial para garantizar un Poder Judicial más democrático.

¿QUÉ IMPLICA LA REFORMA?

La iniciativa permitirá que los ciudadanos elijan a los integrantes de la SCJN en elecciones que se llevarán a cabo a partir de 2025. La reforma ha generado un intenso debate entre legisladores, especialmente por la ausencia del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, quien no estuvo presente debido a un tema personal.

López Obrador señaló que este es un paso más hacia la transformación que busca su gobierno, insistiendo en que es fundamental para asegurar que la justicia se imparta de manera imparcial y transparente.