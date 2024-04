Estoy viva de milagro, asegura candidata del PVEM-Morena que sufrió atentado en su contra

Monterrey, Nuevo León.- Tras el ataque armado que sufrió en un evento de campaña, la candidata del PVEM-Morena a la alcaldía de El Carmen, Nuevo León, Graciela Villarreal, aseguró que está “viva de milagro”.

Mencionó que la peor parte la llevó el fotógrafo que la protegió y que recibió un balazo en la nuca, por lo que fue atendido en las instalaciones del Hospital Universitario.

Este lunes, la aspirante ofreció una rueda de prensa en la Explanada del Congreso, acompañada de parte de su equipo y de Édgar Salvatierra, dirigente en Nuevo León del Partido Verde.

“Yo sigo fuerte y decidida y seguiré trabajando por el bien de los ciudadanos”, aseguró Villarreal.

Mencionó que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que peligre la vida de una mujer más en el estado de Nuevo León, ni en México.

“No me doblegaré ante estos hechos y no permitiré que los mismos me eliminen y lucharé incansablemente por lograr este proyecto”, sentenció.

Demandó mayor seguridad para todos los candidatos que están participando en el proceso electoral y por su parte comentó que desde el día de los hechos tiene la protección de Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

La candidata dijo desconocer a las personas que atentado en su contra y quién ya están detenidas.

“No conozco a las personas”, afirmó.

Añadió que las investigaciones están en manos de la Fiscalía General de Justicia del estado.

También comentó que un contrincante político emprendió una campaña en su contra en redes, asegurando que el atentado se trató de una farsa.

“No me prestaría a arriesgar mi vida y las de mis colaboradores”, sentenció.

Sin embargo, Villarreal no quiso mencionar el nombre del candidato o partido que la acusan de haber armado una farsa.