Ex directivo de Twitter para AL fue acusado de ser prestanombres en caso Odebrecht

Hugo Rodríguez Nicolat quien tenía el cargo de director de política pública de Twitter para Latinoamérica y Brasil fue uno de los despedidos por el multimillonario Elon Musk, el nuevo dueño de la red social el pasado viernes 4 de noviembre.

En enero de 2021 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que Rodríguez Nicolat mantenía relación con el Partido Acción Nacional. También se dio a conocer que trabajó con Felipe Calderón en su equipo de transición, antes de tomar posesión como mandatario en el año 2006; además de que laboró con Diego Fernández de Cevallos como asesor.

Publicidad

Pero ¿por qué lo relacionan con el blanquiazul?, Rodríguez Nicolat confirmó para la agencia AP que sí militó en el PAN y aunque no pudo dar una fecha exacta, indicó que fue entre 2006 y 2008. Después, dijo, que no renovó su afiliación.

Además, rechazó los señalamientos que se hacen sobre él en redes sociales. “No conozco en persona al expresidente Fox, dudo que el expresidente Calderón me ubique por lo que el señalamiento de ‘cercanía’ es falso. No he trabajado en el INE ni trabajé en las campañas presidenciales del 2006 así que no sé cómo se sostendría que participé en el ‘fraude electoral’ de 2006. No he trabajado en ningún momento en Televisa”, explicó.

Te podría interesar: Twitter lanza servicio de suscripción por 8 dólares mensuales con verificación azul incluida

Publicidad

Por su parte el mandatario Nacional había declarado que Twitter pertenecía al PAN lo cual generó controversia entre cibernautas; lo anterior surgió porque Twitter México dio de baja cuentas vinculadas con AMLO, pues aseguró que es como si “fueran acarreados digitales”.

Recordemos que en conferencia remota ante medios de comunicación, Rodríguez Nicolat dijo que entre las tres principales razones para suspender estos perfiles en la plataforma son por múltiples cuentas de una persona con un mismo fin, tienen un sistema automatizado y son falsas. “Es como si fueran acarreados digitales”,dijo, además indicó que en Twitter no se admite propaganda política ni los bots y en caso de que los haya se recomienda “seguir el dinero” para conocer quién los financia.

Y es que tras los señalamientos que hizo López Obrador en contra del ex director de política pública de Twitter, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones sobre que trabajó 10 años en Televisa, y que es amigo íntimo de los periodistas Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga. En respuesta, Nicolat aseguró: “No conozco en persona a Loret, y únicamente he sido entrevistado por López Dóriga. No conozco ni he trabajado ni tengo relación alguna con el caso Odebrecht, abonando a que cuando esos sucesos ocurrieron no trabajaba ni en México y a mi regreso no trabajé para el Gobierno”, resaltó.

Publicidad

Te podría interesar: Elon Musk despide al personal de Twitter México

¿Quién es Rodríguez Nicolat?

Rodríguez Nicolat estudió Administración Pública en el Tec de Monterrey entre el año 2000 y 2005. Su maestría la hizo en la Universidad de Columbia, Nueva York, entre 2007 y 2009.

Publicidad

En su CV, entregado a la agencia AP por mail, señala que entre 2003 y 2005 trabajó como asesor en el Senado durante la presidencia del senador Enrique Jackson, del PRI. Después trabajó en el PAN, entre septiembre de 2005 y junio de 2006, en el área de Proyección Internacional.

Entre septiembre y noviembre de 2006, trabajó en la transición presidencial para la toma de protesta del expresidente Felipe Calderón.

Entre diciembre de 2006 y septiembre de 2007 trabajó en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Publicidad

Su experiencia laboral fue internacional. Trabajó en París, Francia, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de entre julio y agosto de 2008, como parte de un programa para que egresados hicieran un internado.

Entre agosto de 2009 y diciembre de 2010, trabajó en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD). Mientras que de enero de 2011 a septiembre de 2013, estuvo en la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

Antes de unirse a Twitter, Rodríguez Nicolat trabajó durante tres años en Uber como director de Relaciones Gubernamentales y Política Pública para México, Centroamérica y el Caribe.

Publicidad

Con información de Infobae